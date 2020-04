“Está dos pasos delante de todo en la forma de entrenar, en la forma de dirigirse a un jugador, en la planificar. El tipo, te lo juro, labura y hace todo para que le vaya bien. Eso, uno como jugador, lo rescata porque una vez puede ser suerte pero, pero dos no. Él no falla en nada. Ni en la comida, ni en el descanso. Es muy difícil manejar un grupo estando en un equipo así. Tiene un carácter de diez, también tenía sus días como cualquiera. Parece malo, pero por dentro es bueno. A veces te da miedo no sabés si hablarle o no, pero es un fenómeno”, relató el volante creativo.