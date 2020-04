Es así que el propio goleador revivió su transferencia a Europa ya que en su momento, a mediados de 2017, no fue vista con buenos ojos por parte del mundo River. “Después de venir para Alemania no hablé con Gallardo. Conociéndolo no creo que se haya enojado cuando me fui de River. Tampoco hablé con D’Onofrio, entiendo que cada uno defienda su posición. Habría que preguntarle a él. Me despedí como amigo, agradeciéndole todo lo que había hecho por mí. De mi parte está todo bien. Le deseo lo mejor a la institución", explicó el Pipa en diálogo con Super Mitre Deportivo.