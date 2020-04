Consultado por la chance de volver a defender los colores de La Banda, Barovero no dudó en su respuesta: “Una cosa son los sueños y otra la realidad. Sé que las instituciones no están para casos individuales, y si se da alguna posibilidad de volver a River, tengo que estar acorde a las obligaciones del club. Si algún momento se abre una puerta para volver, tengo que estar realmente consciente y ser sincero si estoy a la altura o no de poder enfrentar los objetivos que la institución proponga”.