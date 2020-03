“También está en uno seguir creciendo y aprendiendo, pero se lo mucho que le debo a Gallardo, porque siempre me ayudó para que mi nivel futbolístico siga en ascenso”, destacó el mendocino en una entrevista con al sitio oficial de la Conmebol. “Me acuerdo de la primera charla que tuve con él, en la que le dijo al grupo que estaba en esa pretemporada que él no se casaba con nadie y que no le importaban los nombres, sino el equipo. Y eso lo demostró con el tiempo”, enfatizó.