En las charlas que Rivarola mantiene con ellos a la distancia, a Marcelo Gallardo le dice “Marce” y a Enzo Francescoli lo llama “Flaco”. Rivarola dio cinco vueltas olímpicas como jugador de River, entre ellas la de la Copa Libertadores 1996, en la que tuvo como compañeros al director técnico y al manager de River en la actualidad. Hasta octubre del año pasado, cuando viajó a Indiana por primera vez, su trato con ambos era muy frecuente: formaba parte de la secretaría técnica que encabeza el uruguayo. También conserva una muy buena relación con Rodolfo D’Onofrio, el presidente del club de Núñez. Por eso, Rivarola afirma que de ningún modo se sorprendió cuando River decidió –para combatir el Coronavirus- cerrar las puertas del club y no presentarse a jugar su partido ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa Superliga, exponiéndose a una quita de puntos como sanción. “Me pareció perfecta la decisión que tomó River. Estuve mucho tiempo con Enzo, Rodolfo, Marcelo y el plantel, y sé de la coherencia que tienen la dirigencia y el cuerpo técnico. Es claro que iban a tomar esa decisión, porque más allá de lo deportivo, estos dirigentes y el cuerpo técnico priorizan la parte humana. Más allá de las críticas que hubo en Argentina, River demostró que está un paso adelante, sin ninguna duda. A los dos días, la misma gente criticó al club y al plantel por no presentarse a jugar, tuvieron que tomar la misma decisión. En River sobresale el sentido común y estoy totalmente de acuerdo con la decisión que tomaron. Priorizaron la salud de todos y también de los jugadores, porque pareciera que los jugadores fueran de otro planeta, que no pudieran sufrir el contagio y vivir esta situación que nos toca a todos. Cuando me enteré de la decisión, me puse feliz porque sé el pensamiento que tienen ellos”, asiente a lo lejos.