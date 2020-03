“Estoy bien, así como estamos todos en esta parte del mundo, y próximamente en todas partes del mundo. Cuando empezó toda esta historia de jugar a puertas cerradas, alguien me comentó el tema del partido contra el Baskonia, que era el 26 de marzo, pero no por no poder jugarse sino por el tema de que no iba a haber gente, y yo le dije que faltaba un montón para eso, y al final ni siquiera se terminó jugando”, dijo Scola en la entrevista a Confinados sin Basket.