Boca ganó dos Copas Libertadores, las de 1977 y 1978, y en ambas tuvo que enfrentarse al Deportivo Cali que dirigía un joven Carlos Bilardo. “Uffff... En la última práctica en el estadio nos cortaron la luz, no sabíamos dónde estábamos, nos cerraron la puerta y al fondo aparecieron unos hinchas tirando piedras. Pa, pa, pa, piedrazos a lo pavote, nos pusimos a devolverles. En el partido, a los 5 minutos, en un córner, viene de atrás el Pecoso Castro y me refriega los ojos con una sustancia. Jugué todo el partido casi sin ver nada. Me acerqué a Lorenzo y le dije: ‘Maestro, no veo un carajo’. Y me contestó: ‘No importa, jugá igual que ellos no saben que vos no ves’. Me pusieron hielo, me dolía, me ardía... Tiempo más tarde coincidí con Bilardo y me confesó que era ‘Vick Vaporup’. Lo de las piedras también lo había armado él. Eran normales esas cosas, lo de las alfileres también. En Boca no hacíamos esas cosas”, contó Mastrángelo, quien remató: “Todas esas cosas, Bilardo las aprendió de Lorenzo. El Loco fue el primero. El Toto hablaba ya en ese tiempo con las mujeres de sus jugadores para que dos días antes de los partidos fueran arriba en el acto sexual para no desgastarlos”.