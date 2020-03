En Argentina, hasta 1959, no había posibilidad de realizar cambios durante los partidos. El equipo que salía a la cancha terminaba, con suerte con la misma formación, porque no había banco de suplentes. Si algún futbolista se lesionaba, su equipo debía afrontar el resto del partido con uno menos. La primera modificación aparece en la mencionada temporada, con la posibilidad de sustitución del arquero en caso de lesión. Pero no era tan simple. El árbitro debía constatar y luego aprobar la situación para autorizar el reemplazo. Apenas unos años más tarde se lo permitió por cualquier motivo, ya que en ciertas ocasiones, se simulaban lesiones que no podían comprobarse en forma fehaciente.