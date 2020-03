Sin embargo, una vez finalizada la nota, Farinella volvió a tocar el tema y remarcó el hecho de que varios futbolistas mostraron su disgusto por ser obligados a jugar pese a su anhelo de suspender la fecha. Por lo que Marchi volvió a salir al aire y cruzó al cronista. “No comparto el comentario que acabo de escuchar. Nosotros somos todos iguales, no podíamos parar la fecha porque algún caprichoso quiere determinada cosa en dos horas, cuando nosotros teníamos un montón de equipos jugando. Es dejar tirado a los más débiles. Para nosotros son todos iguales y nosotros no atendemos los caprichos ni somos condescendientes con los que buscan intereses sectoriales. No generemos polémicas”.