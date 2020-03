“Los banco a morir. Mirá que a mi las ‘Gallinas’ no me van, pero los banco a morir”. Diego Armando Maradona había adelantado su opinión en el inicio de la primera fecha de la Copa de la Superliga que arrancó con el encuentro entre su Gimnasia y Banfield en La Plata el viernes pasado. Sin público, como en el resto de los campos de juego, el entrenador del Lobo había respaldado la postura de River de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán por temor al contagio por el coronavirus.