“Quería pedirles disculpas a la gente de Atlanta y la comunidad judía por lo ocurrido esta tarde. Acabo de ver el video y la verdad que me da mucha vergüenza. No soy así, jamás reaccioné de esa manera en ningún lado, fue un momento de calentura. Venía de ser expulsado, recibí algunos insultos y reaccioné de una manera en la que no tengo que reaccionar. Espero que sepan aceptar mis disculpas, tanto la gente de Atlanta, la comunidad judía y la gente de Chicago”, dice González en el video.