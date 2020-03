“Marcelo Gallardo presenta una evolución en su cuadro clínico de anginas. Aún así, los médicos recomendaron 24 horas más de reposo domiciliario, por lo que no estará presente en el entrenamiento de esta tarde”, indicó el Millonario en un comunicado compartido en sus redes sociales. De todas maneras, todo indica que el director técnico no faltará el sábado desde las 21, cuando River visite a Atlético Tucumán por la última fecha de la Superliga, certamen en el que puede coronarse campeón si se impone ante el Decano (o si Boca, que recibe a Gimnasia, no suma más que el Millonario).