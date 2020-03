“Yo no la quiero tocar con la mano, por eso me cubro y la pongo adelante. Después si pega o no tiene que haber intención. Yo no quiero tocar y no amplié el volumen para sacarla. Fue una decisión del árbitro, que después no actuó de la misma manera con una jugada similar para nosotros”, protestó Bruno Zuculini tras el encuentro.