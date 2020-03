El Boca de Riquelme. El Boca de Russo. O el Boca de Tevez. No cambia demasiado quién le da el apellido. Esa identificación no es el foco para los hinchas. Como en su momento lo hicieron slogan en la vereda de enfrente, el cambio más profundo es que Boca volvió a ser Boca. Hay escudos que tienen una obligación con los mejores días de su historia, con su presupuesto, con su ambición y hasta con su propio orgullo. Hoy está cerca de esa idea. No es un pedido de protagonismo con fondo de violines. El Boca de Alfaro -con la gran coartada del traumático post Madrid- muchas veces fue masoquista. La estrategia potenció a los defensores más que a los delanteros. Ahora los planteos son más amigables para los jugadores de ataque. Pasó de ser el equipo de Licha López e Izquierdoz al equipo de Tevez y Villa. Sería un error caer en la exageración de definirlo ya como una máquina, o que está a la altura del testeado River de Gallardo. Sí es riguroso decir que hay un cambio de modelo. Que los rivales lo volvieron a respetar, a esperarlo. Que puede golear a equipos que son oposiciones para ser goleadas. Y si bien no es el candidato a ser campeón, Román podrá conjugar el verbo que instaló en el vocabulario de todos: el equipo va a “competir” hasta la última noche.