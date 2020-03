La decisión de su regreso a Floresta llamó la atención, pero se explica desde la descripción que el propio organizador de juego realizó en el programa radial Enganche que emite la FM 94.7. “La pasé muy mal en Newell’s. Entré en una depresión, en una zona muy oscura. Después me fui a Grecia y todo empeoró. Cuando llegué a Rosario sentía que ‘la tenía re larga’. Pero me pegaron en la nuca y quedé mirando los patitos por un rato”, contó. “No quería salir de mi casa, no quería que la gente me saludara. Sentí la necesidad de alejarme, yo no era ese pibe al que veían triste”, agregó.