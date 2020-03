Lo que Boca no hizo, Talleres sí. Apareció con el dinero y compró su pase para sumar otra figura a su destacado plantel. El objetivo era el título: “Fue un desafío importante porque Talleres tenía un presidente como Amadeo Nuccetelli, que siempre armaba equipos para salir primero. Eso era algo raro en un equipo del interior, donde la aspiración habitualmente era tratar de hacer un buen papel. Me inserté en un plantel excelente, con grandes jugadores y varios de ellos integrando la selección argentina. Desde que arribé, estuvimos tres años consecutivos peleando por ser campeones y no se nos dio. En cada temporada, se reforzaba con figuras importantes como Alberto Tarantini, José Orlando Berta, José Van Tuyne, etc y no se iba nadie. Y eso que al presidente le sobraban ofertas, sobre todo por Luis Galván, Miguel Oviedo o José Valencia, que habían sido campeones del mundo en 1978. Talleres marcó una época importante y aunque no pudo coronar, logró ser el abanderado del fútbol del interior”.