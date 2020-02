Otro rasgo distintivo de Toledo era ese, que no sólo ayudaba. Iba a los lugares, charlaba con la gente, interactuaba con los nenes. Braian veía a un pequeño Braian en cada uno de ellos. “Los chicos de esos lugares necesitados son tímidos, vergonzosos... Los que carecemos de tantas cosas de chicos nos cuesta socializar. Me pasó a mí y noto lo mismo en ellos. De mi carrera no les hablo, salvo que me pregunten. Sólo quiero preguntarles cómo están, qué necesitan, cómo es su familia, si van al cole… Y trato de transmitirles mi historia, para darles esperanza en la vida. Les aconsejo que no piensen en lo material, que no se necesita tanto para ser feliz, que lo importante es que sean buenas personas, que sean solidarios… Porque yo creo mucho en multiplicar las buenas acciones”, me comentaba. Cuando cruzaba la puerta de los lugares, admitía, se iba con un mix de emociones. “A veces me voy más triste que contento, sobre todo últimamente porque veo que cada día son más los chicos en el merendero. Debería ser al revés, cada año que voy, debería haber menos. Pero no es así, quiere decir que hay algo que anda muy mal. Pero también me voy contento porque al menos puedo hacer algo. Poder ayudar es de lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Me reconstituye”, explicaba.