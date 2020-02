Otras grandes figuras del deporte también dejaron su recuerdo para Braian en sus redes sociales. Fue, por ejemplo, el caso de Gabriela Sabatini. “Una de las noticias más tristes. Braian Toledo querido, tuve la suerte de conocerte hace un par de años, eras una persona de luz que irradiabas un amor como pocas veces he visto. No puedo creer que te fuiste, que en paz descanses. Toda la fuerza y amor para tu familia”, firmó la ex tenista.