Arriba Los Pibes fue el primer proyecto social que Braian encaró, en 2015, de la mano de la Huella Weber, el programa social de Weber Saint Gobain. Y eso le despertó un bichito que tenía adentro. “Yo siempre quise ayudar y no sabía cómo. Por suerte encontré el programa justo que me hace sentir único y me ayuda a ayudar. Sin ellos no podría tener esta hermosa sensación que disfruto cuando voy y cambió la realidad de un puñado de persona”, aseguraba Toledo, quien explicaba por qué que Arriba Los Pibes era especial para él. “Me hace acordar mucho al comedor que yo iba de chico, a tomar un mate cocido con pan casero o tortas fritas. Yo pasé por eso y sé lo importante que es, lo bien que me sentía y no sólo por poder comer…”, contaba quien tuvo una niñez con muchas necesidades materiales, casi extremas. Mónica recuerda esas palabras de Toledo. “Siempre me las decía. Quizás por eso luego tuvo otros proyectos, pero siempre siguió con nosotros, nunca se desvinculó. Al contrario: vivía pendiente, incluso por temas personales. Me llamó en enero, cuando operaron de urgencia a mi marido, y me había prometido que a fin de febrero estaría pasando para ver cómo podía seguir dando una mano con la mercadería”, recuerda esta mujer de 53 años.