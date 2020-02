“El gran negocio se ha apoderado de lo que antes era una maravillosa excusa para ser feliz. Hoy el fútbol para mí ya no lo es”, expresó Signorini, quien inmediatamente le apuntó al entorno de Diego. “Yo creo que si no soy capaz de vender Coca Cola en el desierto me tengo que dedicar a otra cosa y si no soy capaz de conseguirle algo mejor a Diego que un equipo que está condenado al descenso... y no porque sea Gimnasia, creo que Diego necesita otro reconocimiento”, aseguró en diálogo con De caño vale doble por Radio Rivadavia.