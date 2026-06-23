Crisis de abastecimiento en invierno: qué dijo la Cámara de GNC sobre los cortes de gas

La crisis de abastecimiento de gas en invierno generó cortes de GNC en estaciones de servicio del AMBA y la provincia de Buenos Aires

El aumento de demanda de gas por bajas temperaturas generó interrupciones de GNC en estaciones de servicio del AMBA y la provincia de Buenos Aires. La prioridad del sistema se concentra en hogares, escuelas y hospitales, mientras parte de la industria también enfrenta cortes.

La situación ya había ocurrido durante otro período de frío, cuando se interrumpió el servicio en algunas estaciones de GNC. En ese esquema, el sistema priorizó el abastecimiento residencial y de servicios esenciales por encima del expendio de combustible y de parte de la actividad industrial.

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En ese contexto, Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara de GNC, explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer que el problema no radica en la producción de gas, sino en la capacidad de transporte y en el salto del consumo durante el invierno.

Qué explicó la Cámara de GNC sobre los cortes

Olivero sostuvo que la producción de gas en Vaca Muerta alcanzaría para cubrir la demanda local y más, pero señaló que el límite aparece en el transporte por gasoductos. Según indicó, la Argentina tiene una capacidad de transporte de 120 millones de metros cúbicos diarios.

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La Cámara de GNC afirmó que los cortes de gas no se deben a la producción, sino al límite de transporte por gasoductos y al aumento de la demanda

El directivo detalló que durante ocho o nueve meses del año esa oferta alcanza, pero en invierno cambia la relación entre oferta y demanda. “Hay un desfasaje”, señaló, al describir el efecto del mayor consumo residencial en los días de frío intenso.

Según Olivero, el consumo residencial, que ubicó en 14% dentro del consumo normal de los 120 millones que se producen, puede elevarse “hasta 60 y hasta 70%” cuando bajan con fuerza las temperaturas. Ese aumento, afirmó, presiona sobre el sistema y deriva en restricciones para otros usuarios.

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El rol del GNL y los plazos previstos

Al mismo tiempo indicó que desde hace años el sistema se sostiene en invierno con la compra de barcos de GNL. Precisó que en junio hay ocho barcos de GNL que van a ingresar al país y que en julio están previstos otros ocho.

También explicó que ese gas se incorpora al sistema luego de su regasificación en la planta de Zárate. “En una semana, diez días”, estimó, podrían estar en condiciones de gasificar e inyectar gas.

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Aun así, aclaró que el ingreso de más gas no resuelve por sí solo la situación en jornadas de frío extremo. Según explicó, cuando baja la temperatura, las moléculas del gas se contraen, pierden velocidad de transporte y cae la presión en los gasoductos.

“Técnicamente, no es posible” solucionar ese problema solo con más inyección, afirmó Olivero al describir el límite operativo del sistema en estas condiciones.

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El consumo residencial de gas aumenta con las bajas temperaturas y el sistema prioriza el abastecimiento de hogares, escuelas y hospitales (Adrián Escándar)

Qué pasa con el gas firme en las estaciones

Desde la cámara, Olivero dijo que recomiendan a las estaciones de servicio contratar gas firme para los días de invierno con temperaturas por debajo de cinco o seis grados. Ese tipo de contrato, explicó, garantiza el suministro, aunque tiene un costo mayor.

También señaló que esa contratación depende de cada empresa. En ese punto, planteó que muchas estaciones no toman esa opción y quedan expuestas a cortes cuando sube la demanda.

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Como ejemplo, mencionó a La Plata, donde, según dijo, hay 46 estaciones de servicio y entre 41 y 42 no contratan gas firme. En ese escenario, afirmó, cuando se produce un corte “se hace tremendamente dramática la cuestión de conseguir combustible”.

A escala nacional, Olivero indicó que hay 2.110 estaciones de servicio distribuidas en todo el país. Agregó que en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires todas tienen contrato firme y que muchas del interior también cuentan con esa cobertura.

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La Argentina refuerza el abastecimiento de gas en invierno con barcos de GNL que ingresan en junio y julio para su regasificación en Zárate (Adrián Escándar)

Por qué el contrato firme no evita todo el problema

El referente de la Cámara advirtió que el contrato firme funciona como una solución parcial. Explicó que garantiza el suministro, pero también fija un límite de venta durante los cortes.

Para ilustrarlo, señaló que una estación con contrato firme de 3.000 metros podría tener demanda para vender 6.000 metros, pero al alcanzar el volumen contratado se interrumpe el expendio. Por eso, sostuvo que el mecanismo evita el corte total inmediato, aunque no elimina las restricciones.

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Sobre la duración del problema, vinculó cualquier mejora a un cambio de temperatura y al ingreso de los barcos de GNL. Mientras continúe el frío intenso, remarcó, seguirán las dificultades para sostener la provisión.

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