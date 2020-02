“En Argentina, si no ganas no existís. Los argentinos, exteriorizamos algo que en el resto del mundo, no”, comenzó Gatti en su exposición. Y cuando el conductor le preguntó si no es posible festejar salir segundo como le sucedió a Messi con Argentina en el Mundial de Brasil 2014, el ex arquero xeneize fue tajante: “Nunca se celebra ser segundo”.