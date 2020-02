La aparición de Messi en Nápoles, además, reavivó el debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia. Gerard Piqué, compañero de la Pulga, lo eligió por encima de Maradona porque “me quedo con la regularidad de Leo y la magia que hace día a día”. También habló Diego Maradona junior, hijo del ex capitán de la selección argentina, que tampoco dudó: “Sin ninguna duda, mi papá es el mejor de la historia. El que diga lo contrario no tiene ni idea de fútbol. Messi es el que más se le acerca, obviamente, siempre dije que Messi es mucho mejor que Ronaldo y se le acerca, pero no se pueden comparar a terrestres con extraterrestres”. Y hasta el propio Diego, en diálogo con Il Mattino, se refirió a la visita ilustre de su ex dirigido en la Albiceleste en el Mundial de Sudáfrica 2010.