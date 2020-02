Justamente, el primer inconveniente con el que se encontró el capitán Gastón Gaudio fue la altura de la capital colombiana. A Diego Schwartzman (#13 del mundo y 1 de Argentina) no le gusta jugar en esas condiciones y se lo manifestó a Gustavo Marcaccio (sub capitán), en Australia. “No me gusta jugar en la altura, nunca saqué buenos resultados en la altura, no sé si vale la pena que vaya a Bogotá. Hay otros argentinos que pueden hacerlo, así que, de no haber necesidad, no sé si yo le sumo al equipo”, dijo Peque a comienzos de febrero, durante la semana del Córdoba Open.