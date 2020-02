El Chimy, con pasado en San Lorenzo y Tiro Federal de Rosario, siempre recuerda su infancia y adolescencia conflictiva, de la cual logró salir gracias al fútbol. "Yo era albañil, trabajaba en una demoledora, con las mazas de cinco kilos rompiendo paredes, y no me alcanzaba. Yo a San Lorenzo lo tengo muy arriba porque me dio la oportunidad de volver a ser un jugador, a hacer lo que amo y sobre todo a formarme como persona y como profesional. Porque la vida es tan complicada que en el barrio yo ya me estaba tirando para la opción A, que era lo más fácil: la delincuencia y la mala vida. Eso, quizá te daba los mejores lujos, pero no dormía tranquilo”, reveló en una entrevista en diciembre de 2019.