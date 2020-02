Jano, como Alan y Lautaro, se crió entre grandes. Por eso, asegura, “me siento más cómodo jugando y estando con chicos más grandes. De hecho, mis amigos tienen unos años más”. Allí, en la intimidad de muchos vestuarios de fútbol, mamó mucho de los códigos que van forjando su camino. “Me gusta más los vestuarios de básquet porque son más tranqui y hay menos gente. Los de fútbol son más rústicos, con bromas más pesadas (se ríe). Pero de todos se aprende. Y yo aprendí a ser siempre respetuoso, responsable, a trabajar, a imitar a los mayores y a tratar de copiarlos. Mi viejo, sin decir mucho, me lo inculcó. Y yo también lo vi de mis hermanos…”, cuenta el menor. También, seguramente por eso, se lleva muy bien con la precocidad. Y con la presión que conlleva jugar, siendo chico, entre más grandes. “Lo tomo bien, no me pongo presión. Yo sé lo que puedo dar y por suerte no sólo tengo una familia que me apoya y me aconseja, también lo hacen mucho en el club”, explica quien siente un orgullo especial por defender la camiseta de un club muy pasional en Bahía. “A mí me juega a favor jugar en el club del que soy hincha. Recuerdo mucho el debut con esta camiseta. Yo ni entraba con Primera, pero el DT (Ariel Ugolini) me llamó que me iba a cambiar, me pelaron y entré los últimos dos minutos. No lo podía creer, todo lo que viví y me esforcé se me vino a la cabeza en un segundo”, rememora.