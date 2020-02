Hace una semana, Matías Almeyda, actual director técnico del San José Earthquakes de la MLS, sorprendió al confesar que “en cada lugar en el que estuve me quedó un lindo recuerdo, pero lo de Chivas me quedó porque me hice hincha. Si tengo que elegir un club, elijo Chivas", relegando su amor por River, donde fue ídolo como futbolista y donde debutó como director técnico, devolviendo al club a Primera División tras su paso de una temporada en la B Nacional.