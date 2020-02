“¿Por encima de River?”, le consultó el periodista de ESPN. Y la respuesta de Almeyda fue tajante: “Sí, yo creo que lo de River es una pasión eterna, un agradecimiento eterno a ese lugar, pero lo de Chivas fue muy fuerte. Fue un lugar donde me sentí muy cómodo como persona. Me veía reflejado de chico y a la vez reflejado en el fútbol. No sé, algo raro me pasó”.