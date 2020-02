“No sé si se supera, tenés que acomodarte. A veces no me quiero reír pero con ella (su hija) tengo que hacerlo. Cada vez que la miro a ella recuerdo a la madre y es una mezcla de sensaciones instantánea. Uno tiene que poner la mejor cara y ánimo porque exige que estés siempre al 100 por 100. Mi mujer me hubiera perdonado miles de cosas, pero no que afloje”, contó en noviembre, en una entrevista con Fox Sports.