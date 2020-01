Si bien desde el elenco millonario no hubo una voz oficial al respecto, y pese a la muy buena oferta económica que llegaría, estiman que la negociación no llegue a buen puerto. La intención de Marcelo Gallardo, que revalidó la dirigencia encabezada por Rodolfo D’Onofrio y Enzo Francescoli es no desprenderse de ninguna de sus figuras.