Palacios demostró familiaridad con el nuevo certamen que lo cobijará. “Cuando pasaban la Bundesliga los sábados me gustaba verla, igual que la liga inglesa. Miraba a Toni Kroos en el Múnich, era uno de los que mas me gustaban; ahora lo sigo en el Real Madrid. Acá en el Leverkusen hay buenos jugadores, trato de ver todos los partidos”, apuntó, y aseguró que le gustaría cambiar camisetas con “Müller, Thiago Alcántara; son buenos jugadores”. Eso sí, en Europa no tendrá el condimento de los clásicos. He ahí un motivo para la nostalgia.