“No siento que haya cumplido un ciclo porque eso para un entrenador pasa cuando ya no encuentra respuestas ni de los futbolistas, ni de los directivos. Pero todavía tengo desafíos. Ahora no me pasó. No digo que no me pasó nunca. Tuve un momento en el cual tuve esa sensación de haber cumplido un ciclo, pero por suerte no terminé tomando la decisión”, confesó.