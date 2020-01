“Y a partir de ahí no tomé nunca más un antiinflamatorio, porque ya a veces hasta me hacía mal a la panza. Hasta el día de hoy que cualquier dolor que tengo, me dan un diclofenac, lo guardo y no lo tomo. Tengo mil blisters en casa. Yo tomo las gotitas, tres a la noche y chau. Es tremenda la diferencia, es mucho más sano, no tiene contraindicaciones”, dice Leonardo, y aclara: “Lo hablo desde mi experiencia, no desde el saber científico, esto es lo que me tocó vivir”.