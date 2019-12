Otro ex crack de Boca de los años 60 y principios de los 70, el ex lateral izquierdo Silvio Marzolini, dirigió al equipo siendo campeón en el torneo de 1981, cuando llegaron Diego Maradona y Miguel Brindisi, entre otros. El también ex defensor de la selección argentina en el Mundial 1966 pudo reencontrarse con Maradona, como DT, al regreso de Europa del astro en 1995, otra vez en Boca, entre el 24 de febrero y el 16 de diciembre. Esta vez, Maradona estuvo acompañado, entre otros, por Claudio Caniggia, pero no consiguió ningún título y en el final del año, Mauricio Macri venció a Antonio Alegre en las elecciones presidenciales del club y Marzolini acabó alejándose.