Si bien fuentes del club afirmaron en off que el vínculo que tiene firmado Daniele De Rossi con Boca no es un gran escollo, sí lo sería su momento futbolístico. A los 36 años, el italiano cumplió el deseo de vestir los colores de Boca, pero no redondeó una buena temporada por diversos factores, en especial las lesiones que le impidieron contar con más minutos.