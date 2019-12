No se trata de correr semejante riesgo a cambio de haber logrado los servicios de Pep Guardiola, José Mourinho, el Cholito Simeone, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri o Marcelo Gallardo… Por nombrar sólo a algunos de indiscutido predicamento. La contratación de Beccacece no aporta ni prestigio, ni producto agregado a la camiseta, ni generación de recursos extraordinarios cual Diego en Gimnasia. O sea no tiene un plus que justifique correr el mínimo riesgo.