- Fue el día de los tristes episodios de la Puerta 12, en 1968, pero no fue como dicen. Ese día, Carrizo atajó todo, pero en una oportunidad, quedé solo ante él, la pelota picó y yo se la quise colocar por encima, de emboquillada, y él, que estaba fuera del área, hizo mano. Pero muchos se tomaron de un medio deportivo que escribió que Carrizo me quiso engañar diciéndome “dámela pibe, que estás en offside” y yo se la entregué. Eso no fue así y si me dijo eso, yo no lo escuché y a esa velocidad, no parece posible tanto diálogo.