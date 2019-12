En aquellos tiempos, las noticias del fútbol europeo llegaban escasas y con retraso a Argentina. Sin embargo, tantos años seguidos de actuaciones brillantes de Piazza hicieron que Menotti pusiera sus ojos en él, en la recta final rumbo al Mundial ’78. “Me encantaba su idea de juego, porque era revolucionaria para la época. Se pusieron de acuerdo los dirigentes de AFA con los de mi club, César me vino a buscar y viajamos juntos desde París a principios de abril. En el viaje me contó que el Mundial era como un tema de Estado y por eso había tanta seguridad esperándonos en Ezeiza. A tal punto que, pese a ver a mi mamá detrás de una valla, no la pude ni saludar. Dos autos nos aguardaban y en ellos salimos rumbo a la concentración en Moreno. A los dos días, Argentina enfrentaba en un amistoso a Rumania en cancha de Boca y Menotti me preguntó si quería jugar, a lo que le respondí que no, que quería conocer más a mis compañeros. 24 horas después, estando en el edificio de AFA para recibir una infiltración del doctor Oliva, médico de la Selección, el dirigente D´Onofrio me dijo: ‘Mire Piazza, lo están llamando desde Francia y me parece que no son buenas novedades’. Tomé el teléfono y del otro lado de la línea estaba el director del hospital de la localidad de Salón – de – Provance: ‘Osvaldo, pasó algo muy delicado. Su esposa y las dos chicas tuvieron un grave accidente con el coche en una autopista’. Imaginate mi desesperación. Aquí era de noche y madrugada en Francia. No había aviones a esa hora para irme para allá”.