Esperanzado, el joven defensor regresó siete días después: “Me hicieron hacer fútbol con la Cuarta, la que era mi categoría en ese momento. Ahí sí que fue increíble el nivel que había, me bailaron. Yo jugaba de central, corría mucho y pegaba (se ríe). Cuando terminó la práctica, Gordillo llamó a Ignacio porque yo no hablaba español y de repente vi venir a Nacho con una sonrisa -yo por dentro le agradecía a Dios porque sabía que iba a quedar-. Fue ahí que me dijo: ‘Vas a quedar’, y me llevó a comer milanesas de pollo, no me olvido más”.