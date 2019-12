“Nacho tiene el alta médica. Es una buena noticia para nosotros. Lo de Juanfer, lo lamentamos. Me hago ese reclamo, que no estaba para exigirlo más de lo que podía. Le pasó factura la inactividad que tuvo, cuando no viene con mucho ritmo de partido, la puede pasar mal. Y en el caso de Suárez, Matías viene soportando dolor. No le impedía hacer los esfuerzo, pero esta semana no se entrenó por un golpe. Veremos si está en la lista de concentrados”, explicó el director técnico que buscará levantar su título número 11 en el club que lo vio debutar como futbolista.