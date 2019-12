“Avellaneda no tiembla ni late, arde”, decía un eslogan de Independiente. Aquella frase bien aplica al presente del Rojo. Luego de caer ante Banfield y ser silbado por sus hinchas, los jugadores del plantel de Primera le enviaron un ultimátum a la dirigencia: si la misma no se pone al día con las deudas que mantiene en las próximas horas, ellos no se entrenarán a partir de este martes.