“Para mí, ni Messi ni Cristiano (Ronaldo) deberían haber ganado el Balón de Oro porque fueron dos años que estuvieron no a la altura de lo que nos tienen acostumbrado ellos. El que tendría que haber ganado es el chico que salió segundo (Van Dijk). Es un crack el holandés. Messi sabe que no lo ganó bien”, disparó Gatti, quien no es la primera vez que critica al rosarino.