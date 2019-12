Pero más allá de las palabras públicas, el atacante le dio una entrevista a la revista France Football, en la que dejó definiciones interesantes. Por ejemplo, la confesión que realizó sobre la competencia sorda con Cristiano Ronaldo, que generó que ambos se mantuvieran en el más alto nivel por más de una década. “Por un lado, me gustaba tener cinco Balones de Oro y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía méritos para llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más”, sorprendió.