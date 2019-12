“Fue mediante una llamada telefónica a la concentración argentina, una conversación muy natural”, señaló el francés según replicó el medio catalán La Vanguardia. “Le dije que quería hablar del Balón de Oro, que tenía una noticia que darle, y me replicó que había oído rumores. Yo le conteste así: ‘Pues no son rumores, te anuncio oficialmente que has ganado el Balón de Oro’. Y entonces empezó a decir ‘¿de verdad?, ¿de verdad?, ¿de verdad?’ Lo dijo varias veces y yo le contesté que sí, que sí y que sí, que era el ganador”.