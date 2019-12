Cuando se le consultó acerca del Balón de Oro mundialista de 1986, el italiano reveló que había sido derretido: “No fue posible recuperarlo porque ya lo habían derretido. También envié al lugar una suma de 15 millones de liras, pero me las devolvieron porque el trofeo ya se había ido. También recuerdo que entre los relojes que me enviaron había uno que no pertenecía a Maradona”. El astro argentino terminó rechazando el reloj tras confirmar que no era el que le habían robado.