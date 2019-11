A modo de ilustraicón, el ex enganche o mediapunta contó lo que le sucedió en sus comienzos como entrenador en la cantera del Millonario: “En los primeros días de entrenamientos con los chicos; la mayoría son del Interior, y uno me dijo: ‘Vos jugaste en algún lado?’ ‘No, yo llegué a Cuarta, Quinta, nada más’, le contesté. Y a los dos días, cuando lo volví a ver me dijo: ‘¡Cualquiera, me mentiste!’”.