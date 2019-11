Fantino dejó las bromas de lado y pidió no comparar a Gallardo con Bianchi. ¿Es querido el Muñeco en el mundo del fútbol? ¿Bianchi era más querido que Gallardo? El mejor técnico de la historia argentina ganaba una Libertadores y después ganaba el Mundial. Eso es hacer un trabajo y completar el trabajo. (Gallardo) no sabe lo que es ganar un Mundial de Clubes y esto pone a Bianchi en otro lugar. No me lo comparen más eh, no me lo compren más por favor!. No se puede comparar al Muñeco con el Virrey, en serio muchachos, no es serio".