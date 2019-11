El Cholo y CR7 son viejos conocidos por todos sus duelos en el derby de Madrid, por lo que el DT sufrió en más de una oportunidad la capacidad goleadora del luso. Luego de lo que fue el 2-2 del choque de ida en el Wanda Metropolitano en el que el delantero de la Vecchia Signora no pudo convertir, Simeone fue consultado por este mano a mano particular con el delantero. “Ronaldo es un jugador de clase mundial. Siempre jugó muy bien contra nosotros. Él es el número uno, un jugador increíble, siempre sabe cómo crear problemas para sus oponentes, pero no solo será Ronaldo contra el Atlético de Madrid, venimos a jugar contra la Juve. Estamos ansiosos por jugar en este increíble estadio y queremos hacer un gran partido”, respondió.