El ex arquero Pablo Migliore, reconocido hincha de Boca, fue lapidario en las redes sociales a la hora de burlarse de River por la derrota en la final de la Copa Libertadores contra Flamengo. La chicana del ex arquero del Xeneize no fue improvisada, para la misma decidió utilizar un video de Diego Armando Maradona y una de sus míticas frases. “River fue River, jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha”, expresa el Diez en las imágenes, declaraciones correspondientes a lo que significó su último partido como jugador profesional en octubre de 1997, cuando decidió colgar los botines luego de una victoria por 2-1 en el Superclásico ante los Millonarios.