Desde el punto de vista personal, Dybala reconoció que tiene mayor trato con la figura lusitana por la convivencia diaria en la Juventus. “Tengo buena onda con Cristiano. A veces nos quedamos charlando un rato largo de la selección, de la Juve, pero también de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Y, con Leo también. La relación ha crecido mucho, pero no es lo mismo porque en un club te ves todos los días. Pero con el tiempo hemos ido construyendo una relación estupenda y muy comunicativa. Compartimos tardes de mate y tenemos un grupo en el que jugamos al truco en la habitación”, deslizó. Fue allí cuando el ex Instituto reveló el talento oculto del capitán de la Selección: “Juega muy bien, es un mentiroso”.